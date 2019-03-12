Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Gartner’ın araştırmasına göre; yapay zekâ, 2020 yılında 1,8 milyon işi ortadan kaldıracak. Ancak aynı zamanda yapay zekâ ile hayatımıza 2,3 milyon yeni iş alanı dâhil olacak. Bu yüzden de nüfusumuzun yarısını oluşturan kadın gücünü yanına alan toplumlar dünyada söz sahibi olacak. Türkiye’nin teknolojide kadın potansiyeline en büyük desteği sunan Geleceği Yazan Kadınlar, bugüne kadar 3.000’den fazla kadına ulaştı. TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle başlatılan Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim projesi Geleceği Yazan Kadınlar, ilk dönem mezunlarından sonra ikinci defa ve Emine Erdoğan’ın da desteğiyle birlikte yola çıktı. Anadolu’nun her bir köşesindeki genç ve azimli kadınların hedeflendiği projede, başvuruların değerlendirilmesinden sonra 16 Mart’ta eğitim yolculuğu başlayacak.

SEKİZ FARKLI MİLLETEN BAŞVURU

Geleceği Yazan Kadınlar bu yıl, 8 farklı milletten katılımcısıyla dünyaya açıldı. Projeye 64 ilden 1510 kadın başvurdu. Eğitime katılacaklar arasında Suriye, Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşları da bulunuyor. Lise, üniversite mezunu ya da üniversitede eğitimine devam eden Geleceği Yazan Kadınlar, uzman isimlerden alacakları eğitimlerin ardından, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyenlere yeni bir kapı açıyor.

HİLÂL EN GÜZEL ÖRNEK...

Elif Hilâl Taş’ın öyküsü Turkcell’in projeleriyle kadınlara verdiği desteğin en güzel örneklerinden biri... Ekonomik nedenlerle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla 2000 yılında başlatılan Kardelenler Projesi kapsamında burs alarak yola devam eden bir kız öğrenciydi Elif. Şimdi Turkcell’in iş ortaklarından birinde istihdam edilen bir Yazılım Mühendisi ve Geleceği Yazan Kadınlar arasında. Dokuz kardeşten biri olan Adıyamanlı Elif, Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliğini bitirdi. Birincilikle tamamladığı meslek lisesinde yazılıma ilgi duymaya başladı. Eğitimine devam etmek için burs imkânları araştırırken yolu Turkcell ile tekrar kesişti. Kardelen sayesinde toplum gönüllülerinden aktivitelerine, yardım kampanyalarına katılan Elif, Geleceği Yazan Kadınlar projesine dâhil olup, yazılım konusunda kendimi daha da geliştirdi. Elif şu an BiP’i test eden ekiple çalışıyor.

İŞARET DİLİ İLE ÇOCUKLARIN SESİ OLDU

Hasibe Zafer 25 yaşında ve İstanbul’da yaşıyor. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu. Geleceği Yazan Kadınlar projesinde Karabük’te eğitmenlik yaptı. Finale iki ekip çıkararak Türkiye 3. ve 4.sü olan projelerin tüm aşamalarına destek oldu. Üçüncü olan projesi Yubiva işaret dilini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tüm çocuklara öğreten mobil uygulamaydı. Hasibe şu anda Turkcell’de Android yazılım geliştiricisi olarak çalışıyor.