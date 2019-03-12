Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Buluşmaya hukuk bürolarının kurucu ortakları, akademisyenler, serbest avukatlar, kamu ve şirket avukatları yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılardan sektöre ilişkin görüşleri ve tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm tavsiyeleri istendi. Son yıllarda hızla artan hukuk fakültesi ile birlikte fakültelerin öğretim üyesi bulamadığı ve her geçen gün verilen eğitimin kalitesinin düştüğü belirtildi. Öğretim üyesi sayısı göz önünde bulundurularak bir planlama yapılması, hukuk fakültelerinde müfredatın pratik hayata uygun bir şekilde revize edilmesi gerektiği kaydedildi.

“Avukatlık mesleğinin toplum nezdinde oluşan olumsuz algısı” olduğu, bu algıyı kırabilmek adına meslek örgütlerinin ve STK’ların ortak çalışmalar yapması gerektiği de vurgulandı. Hukuk fakültesi mezunlarının mezuniyet sonrası kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada “Bu sayede mezunların yetkinlikleri ölçülebilir ve avukatlık mesleğini icra edecek kişilerin daha donanımlı olması sağlanacaktır. Avukatlık mesleğinde tecrübeye göre bir tasnif olmalı ve belirli davalara bakabilmek için tecrübe şartı konulmalıdır. Mevcut adalet politikaları ve felsefesinin yeniden ele alınarak revize edilmesi gerekmektedir” denildi.