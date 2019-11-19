Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projesi ile Domestos, şu ana kadar yedi şehirde 72 bin çocuğun eğitim gördüğü 95 okulun tuvaletlerini iyileştirdi. Ayrıca bu illerdeki 450 yardımcı hizmet görevlisine doğru hijyen uygulamaları eğitimi verdiler. Devam eden okul programı ile 4,5 milyon çocuğa ulaştılar. Son olarak ekipler Bursa’da sekiz okulu yeniledi. Ekipler çalışmalarını yerinde aktarmak için Bursa’da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz ve Unilever Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoyev katıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan da buluşmada hazır bulundu. Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz “Devletimizin ilgili kurumları okulların fiziki şartlarını geliştirmek için kesintisiz olarak çalışıyor. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için bu çalışmalara kamu kurumları ile iş birliği hâlinde devam edeceğiz, okul tuvaletlerindeki hijyen standartlarına katkı sağlamak adına asla durmayacağız” dedi.