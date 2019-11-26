Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ankara’daki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, Öğretmen Destek Noktaları ile öğretmenlerin mesleki gelişiminin destekleneceğini söyledi. Selçuk “Eğer biz güçlü öğretmen istiyorsak bunun yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişimi olmalı. Yılda iki üç gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak çok da mümkün olmayacak. Bundan dolayı da yerinde eğitim almayı çok önemsiyoruz. Yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişim için her ilçeye Öğretmen Destek Noktaları açıyoruz” dedi.