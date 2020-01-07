Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

MEB bursiyerleri ile ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Selçuk şunları söyledi: Biz ortalamaya talip değiliz. Eğer iddianız yoksa gelecek için ortalama bir beceri göstereceksek o zaman bu işin hukukunu teslim etmiş olmayız, o zaman toplumun millî servetinin rızasını almamış olursunuz. Bu toplumun rızasını almazsanız yaptığınız işin de şahsileştiğini daha fazla görürsünüz. Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyet ve sizinle duyacağımız gurura bağlı. Biz sizinle evlatlarımız olarak gururlanmak ve ülkemiz adına yaptığınız bu işin ruh hâlini hissetmek istiyoruz.