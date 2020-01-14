Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Takvim yaprakları 1945 yılının Ağustos ayını gösteriyordu... Amerikalılar, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehrine üç gün arayla iki bomba attı.

Hiroşima’ya atılan bombanın adı “Küçük Çocuk” iken, Nagazaki’ye atılanın adı “Şişman Adam”dı.

Çifte bombayla on binlerce insan hayatını kaybetti.

Japonlar, bu acının hafızalardan silinmemesi için her öğrenciyi mutlaka bu topraklara götürüyor. Eğitim sistemlerine millî ruhu aşılıyorlar.

MEDENİYETLER DİYARI İSTANBUL

‘İstanbul’un bu kadar zenginliği ve tarihi varken niçin biz de çocuklarımıza bunları göstermiyoruz’ diyen İstanbul Üsküdar Belediyesi kolları sıvadı.

O millî ruhu aktarmak için her perşembe günü ilçe sınırlarındaki bir lise, belediye ait Valide Sultan gemisinde ağırlanıyor. Öğrencilerin ders programındaki tarih ve sanat tarihi dersi Boğaz’da yolculukla işleniyor. Alanında uzman isimler ve dersin hocaları öğrencilere tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehrin zenginliklerini yerinde anlatıyor.

Bunun yanında öğrenciler okul kavramının dört duvarla sınırlı olmadığını, dersin her yerde işlenebileceğini görüyor. Şu ana kadar 25 bin öğrenci ağırlandı.Geminin bu haftaki misafirleri 173 yıllık, tarihî Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencileri idi...

Sabahın erken saatlerinde öğrencilerle birlikte gemide yerimizi aldık, çalınan çıngıraklı zil ile ders başladı.

DAHA KALICI BİLGİ

“Öğrenciler tarihini görüyor” diyen okul müdürü Çetin Arslan “Oldukça başarılı bir iş yapılıyor. Derste teorik bilgi olarak çocukların zihninde bir imaj oluşabiliyorsa oluşuyor. Bunu yapamazsak bilgiler havada kalıyor. Görmenin, o tarihi hissetmenin büyük bir artısı oluyor” ifadelerini kullandı. Projeden öğrenciler de oldukça mutlu... On ikinci sınıf öğrencisi Elmas Elif Işık “Gezerek görmek çok hoşuma gidiyor. Tarihimizi ve kültürümüzü yerinde görüyoruz. Üniversite sınavına hazırlandığımız şu günlerde bu tür adımlar oldukça kıymetli” dedi. Öğrencilerden Berker Sefa Yalın “Kitaplardan okuyup geçiyoruz. Çoğu bilgi akılda kalmıyor. Burada dersler daha eğlenceli ve akılda kalıcı . Hem göze hem zihne kitap ediyor” diye konuştu.

UNUTAMADIKLARI BİR DERS OLUYOR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Dünyanın en güzel şehri İstanbul... İki yıldır biz her hafta liseli çocuklarla buluşuyoruz. Bu gemide kültür tarihi dersi veriyoruz. Okullarda kitaplarda okutulan ya da hocaların öğrencilere anlattığı bazı tarihî hadiseleri bizzat öğrenmeleri oldukça kıymetli... İki yakanın zenginlikleri ile hiç unutamadıkları bir ders oluyor. Gençler için bu dersin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu öğrencilerin avantaja dönüştürmelerini istiyorum. Hedefimiz Üsküdar’daki bütün öğrencilerin bu gemide bir şekilde bu dersi almalarını sağlamak.