Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acıbadem Üniversitesi tarafından düzenlenen ACUMUN 2020’ye katılan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Selim Taha Koparan, Mustafa Necati Yazıcı, Ömer Barcın, ve Beraa Nazyph Gulhan, Honorable Mention ödülüne layık görüldü. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve MUN Kulübü Danışman Öğretmeni Ayşe Ölmez “Model Birleşmiş Milletler konferansları, temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin simülasyon olarak hem yurt dışından hem de yurt içinden katılan öğrenciler tarafından canlandırıldığı bir etkinliktir. Dört gün süren ACUMUN 2020’de iletişim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimiz, hem sözlü hem de yazılı anlamda çok yoğun bir İngilizce kullandı. Görüşlerini savunan ve yeni fikirler üreten öğrencilerin öz güvenleri arttı ve liderlik becerileri gelişti” dedi. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin de ödülle dönen öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, okullarında öğrencilerine hem akademik hem de gelecekteki çalışma hayatlarında kullanacakları yabancı dili en iyi şekilde öğrettiklerini söyledi.