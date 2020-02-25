Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Atay “Hazine ve Maliye Bakanı’mızdan sözü aldık. Herkesin içine sinecek şekilde hak edenlere fırsatın sağlandığı bir model üzerinden kamuda yaygın olarak staj imkânlarını artırmak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi. Doç. Dr. Atay “Her meslek grubunun sadece mühendislik okuyanların stajlarının mecburi olduğu bir Türkiye’yi 21. yüzyılda yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan her genç staj yapabilmeli, yapması gerektiği zaman onun stajını da mühendislik alanında staj yapan gençlerimiz gibi sigorta ve harçlığı karşılanabilmeli. Tabii ki bu bir finansman gerektiriyor. Onu da temin ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarıyla gerçekleştirip sizlere bu sene zarfında bu fırsatı sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahmut Özay