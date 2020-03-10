Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İstanbul Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulunda hazırlanan dersliklerin açılışı yapıldı. Okulda her yıl otistik ve down sendromlu 50 çocuk eğitim alabilecek. Etkinliğin açılış programına katılan İstanbul Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı “Kurumsal görevli ve gönüllüler buluşarak, bu çocuklarımız için çok daha emin adımlarla yürüyecekler. Gerçekleştirilen çalışmaların ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Herkese Eğitim Platformu Kurucusu İlyas Ata Güzeliş “Eğitimde fırsat eşitliği sorununa bizzat biz gençler el atmalıyız. Enerjimiz ve kararlılığımız sayesinde toplumda bu konuya daha çok dikkati çekebiliriz” ifadelerin kullandı.