Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk, şunları kaydetti: Orada gün boyunca yayın olacak. Yayınların hangi saati, hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler içindir bunlar belirlendi. Diyelim ki ben ilkokul 4. sınıfta öğrenciyim. Hangi gün, hangi saatte benim derslerimin içeriği, hangi kanalda olacak? Bunun bir listesi var. Dolayısıyla diyelim ki pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2. sınıf, lise 2. sınıf ya da 5. sınıf gibi, hangi sınıfsa bütün öğrencilerimiz kendi derslerinin içeriğini oradan rahatlıkla izleyebilirler. Ayrıca bazı canlı yayınlar da söz konusu olabilecek. Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart’ta tatil olacak. Tatil süresince öğretmenlerde mağdur edilmeyecek. 15 saat ek ders ücreti ödeyeceğiz. Öte yandan, bakanlık 21-22 Mart’ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.