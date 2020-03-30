Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından LGS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, “7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor” dedi.
Bakan Selçuk: LGS başvurularını 7 Haziran'da otomatik olarak yapacağız
30.03.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için tüm öğrencilerin başvurularının 7 Haziran’da otomatik olarak yapılacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziya Selçuk,LGS,
692351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/692351.aspx
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