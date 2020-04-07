Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz gençlerin ve çocukları hem psikolojik hem de ruhsal açıdan dayanıklılığının artırılacak tavsiyelerde bulundu. Çocuklara doğru bilginin verilmesi gerektiğinin altını çizen Dilbaz “Veliler, çocuklarına avutucu bilgi vermek yerine, bir salgın olduğu, ancak doktorların var olduğu, ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı ve hastalık durumunda doktorların bize yardımcı olacağı konusunda güven aşılayıcı bilgiler vermeli” dedi. Evde boş kalmamaları için gençlere küçük sorumluluklar verilmesinin de önemine dikkat çeken Dilbaz “Gençlerle konuşurken arkadaşlarıyla takılmak istediğini anladığımızı, ancak bu dönemde salgının çok önemli olduğunu, kendimizi ve başkalarını korumak adına evde kalmamız gerektiğine yönelik bilgi verin. Onlar evde kendilerini güvende hissederse bizler de daha rahat yaşayabiliriz” diye konuştu. Prof. Dr. Dilbaz, evde birlikte aktiviteler yapmanın da önemli olduğunun altını çizerek “Evde çocuklarımızı da dâhil edebileceğimiz küçük oyunlar oynayabiliriz. Eski fotoğrafların çıkarılması, eski albüm ve resimlere bakılması, hatıraların tekrar konuşulması, her gün 15 dakika sevdiklerimize telefon saati yapmak hepimizi iyi hissettirecektir” tavsiyelerinde bulundu.