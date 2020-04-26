Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölümcül salgın sebebiyle eğitimde aksamalar yaşandı. Buna rağmen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılmasında karar kılındı. Sayılı günler çabuk geçerken Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, sınava girecek adaylara tavsiyelerde bulundu. Çevik “Koronavirüs eğitim ve öğretimde değişim rüzgârları estirdi. Yelkenimizi buna göre ayarlamalıyız. Rehavete kapılmayın. Bu süreçte kendinizi eve hapsolmuş değil, Mars’a giden bir uzay gemisindeki astronot gibi düşünün. Tıpkı onun gibi planlı davranın. Günlük rutininizi oluşturun. Uyanmak, kahvaltı etmek ve giyinmek için bir zaman belirleyin. Canlı ders sırasında not alın, böylelikle dikkatiniz dağılmaz. Ders çalışmadığınız zamanlarda ise günlük tutun, kitap okuyun, ailenizle sohbet edin, arkadaşlarınızla görüntülü görüşün” dedi. Çevik, meslek seçimiyle ilgili de şunları önerdi: Salgın döneminde sağlık, bilişim, psikoloji, tarım gibi alanlar öne çıktı. Tabii siz yine de sevdiğiniz mesleği tercih edin. Ancak gelecekte tek bir meslek ile hayatınızı geçiremeyeceksiniz. Değişim ve gelişime ayak uydurmalısınız.