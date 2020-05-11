Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma sürecine ilişkin “Haziran ayında bir çalışma olursa bu zorunluluk taşımaz. ‘Herkes gelecektir, devam alınacaktır’ şeklinde yapmayız bunu. Toplumun yumuşak bir geçişe ihtiyacı var. Aniden aylarca kapalı kal, sonra birdenbire resmî bir format içerisinde hemen herkes o gün okula başlasın. Bu biraz zor. Velilerin çocuklara yönelik hissiyatını kollamak, ciddiye almak lazım. O yüzden de meseleye esnek bakıyoruz.” diye konuştu.

Selçuk “Bu sırada ‘kesinlikle açılamaz, bir süre daha beklenilsin’ denirse bu iş eylüle kalır” ifadesini kullandı. Her ildeki durumun farklı olduğunun da altını çizen Selçuk “Bazı illerimizde hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız” dedi.