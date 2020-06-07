Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Gazetemizin de önceki günkü nüshasında ‘oyun içinde oyun’ diyerek gündeme getirdiği skandalın ardından PUBG ekibi geri adım attı. Haberimizde “Puta tapma ritüelin kaldırılması için ortalığı ayağa kaldırmalıyız” sözlerini kullanan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. USMED Başkanı Ercan “Çok şükür beraber başardık. PUBG oyunundaki puta tapınma ritüeli, gelen yoğun tepki üzerine kaldırıldı. Dünyada ilk defa bir oyun harita tepki üzerine kaldırılmış oldu. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.