Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirterek, "İsteyen adaylar, kendi maske, siperlik ve dezenfektanları ile de gelebilecekler" dedi. Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin şu açıklamaları yaptı...

∂ Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptı.

∂ Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

∂ İsteyen adaylar, maske, siperlik ve dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

∂ Adaylar isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek.

∂ Okul bahçeleri girişinde /önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.

∂ Covid-19 durumu olan adaylar bütün sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Kovid-19 tanısı konulmuş adaylar, bu durumlarını ÖSYM Başkanlığına iletecek.