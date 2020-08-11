Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl başlayan çalışma, puan ve başarı sıralamalarını önemli ölçüde etkiledi. Bölümün puanı 2019 yerleştirmelerinde 296’dan 438'e, başarı sıralaması ise 165.000’den 37.000’lere yükseldi ve fakültenin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Bazı okul birincileri de bölümü seçmesi dikkat çekti ve tercih sebebi tamamen iş garantisi oldu. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak “Öğrencilerin ilk beş tercihinden birinin Deri Mühendisliği Bölümü olması şartıyla başarı sıralamasında ilk 20.000’e giren öğrencilere asgari ücret tutarında, 20.000-60.000 arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 60.000-100.000 arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 50'si kadar eğitim bursu veriliyor. Burstan yararlanan öğrencilere deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az beş sene iş garantisi veriliyor" dedi.