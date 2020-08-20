Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Ankara'da hijyen şartlarını yerine getiren Gümüşoluk İlkokuluna "Okulum Temiz Belgesi" takdim etti. Töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Selçuk "Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla sürekli irtibat hâlindeyiz. Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız" dedi. İşte Selçuk'un öne çıkan açıklamaları: Velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, servis görevlilerinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesinin altyapısı hazır. Gerekli bilgiler, okul müdürünün cep telefonuna iletilecek. Bunun ayrıntılarını, önümüzdeki haftalarda paylaşacağız.

Ailede yaşlı birey ya da kronik rahatsızlığın bulunması hâlinde çocuklara okula gitmeyip evden uzaktan eğitim almaları konusunda çalışmalar sürüyor. Bu konuda esnek bir bakış açımız var hukukun gereği olarak.



Sınıflar ve müfredat seyreltilecek. Okullarda teneffüslerde temassız oynanacak oyunlarla ilgili de bir kitapçık hazırladık. Muhtevasında, Türk coğrafyasından ve dünyadan öğrenmeye katkı sağlayan binlerce oyun var. Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk üç ülkenin içerisindeyiz. Dolayısıyla yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Ama erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Fırsat eşitliğinden ziyade fırsat adaleti kavramını öne çıkarıyoruz. Çünkü bizim her çocuğumuza ulaşmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Gereken tedbirleri alıyoruz.



YKS’ye hazırlananları mağdur etmeyiz

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencileri mağdur etmeyiz. Onların avantajına bakarız. Müktesep hakları hiçbir zaman görmezden gelmeyiz. Onlar normal derslerine devam etsin. Bütün konular şu anda zaten var.