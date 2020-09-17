Özel okullarda, uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar belli oldu. İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
- Pazartesi günü başlanacak olan yüz yüze eğitimde, öğrencilerin okula devamının sağlanması velilerin tercihi belirleyecek.
- Yüz yüze eğitim alacak öğrenciler uyum haftasında bir gün, daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde eğitime devam edecek.
- Bu süreçte yüz yüze eğitimin uzaktan/canlı derslerle desteklenmesi sağlanacak.
- Ders süreleri 30 dakikaya azaltılacak, öğrenciler en geç 12.30’da okuldan ayrılacak.
- Okullarda öğle yemeği uygulamasına ara verilecek.
- Uzaktan/canlı ders erişimi için gerekli tedbirler okul idaresi tarafından alınacak.
- Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacak.
- 28 Eylül’den sonraki haftalarda yüz yüze eğitime, sınıflar iki gruba ayrılarak devam edilecek. İlk grup pazartesi-salı, ikinci grup ise perşembe-cuma okula gidecek. Bu günlerde bir grup uzaktan, diğer grup ise yüz yüze eğitim alacak.
- Evde ya da hastanede eğitim alan öğrenciler için öğretmen görevlendirilecek.
- Okullarda veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bölüm oluşturulacak