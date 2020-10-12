Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz yüze eğitimin ilk aşamasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 21 Eylül’de sınıflarda buluştu. Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama da bugünden itibaren uygulamaya koyulacak. İlkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve 12’nci sınıflar, bütün köy okulları ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. İlk ve ortaokul öğrencileri haftada 2 gün, toplam 12 ders (6+6), imam hatip okullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (7+7) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (8+8) yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında da haftada 5 gün, 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitime geçilecek. Veli yazılı onay ile çocuğunu okula göndermeyebilecek. Eğitime uzaktan devam eden öğrenci devamsız sayılmayacak ama bütün müfredattan sorumlu tutulacak. Millî Eğitim Bakanlığı, ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.