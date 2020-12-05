Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Açıklamalara istinaden konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli “Öğrenciler uzaktan eğitimlerine düzenli katılım sağlamaya devam etmeli. Gerçek saat ve sürede deneme sınavları çözülmeli” dedi. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar için geri sayım sürüyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gayretli “EBA’da 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için açılmış olan sınavlara hazırlık derslerini takip edin. EBA’da yayınlanmış örnek sorularla, Millî Eğitim’in yayınladığı örnek soruları çözmeyi unutmayın. Çeşitli soru kitaplarından ve online platformlardan yararlanın. Yapamadığınız soruları online olarak sorun. Konuları ve soruları pas geçmeyin” diye konuştu.

Bütün müfredattan sorumlu olmanın öğrencilerin stres düzeyini artırabileceğini de söyleyen Gayretli “Başarı, emek ve çalışma disiplini ile birlikte gelir. Sınav kaygınızı en düşük seviyede tutun” dedi.