Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

FATİH Projesi, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullarda teknoloji kullanımının artırılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Adını amacının baş harflerinden alan FATİH Projesi’nin açılımı Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi... Proje hayata geçirildiği 2010 yılından bu yana bakanlığın hedefleri içinde önemli bir yer tuttu. Bazen 'iflas etti', 'hedefleri tutturamadı' diye eleştirildi; bazen de dünyada örnek gösterildi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve gelmesiyle birlikte proje, Bakanlığın gündeminde en üst sıralara geldi. Türkiye'de uzaktan eğitimin merkezi hâline gelen EBA'ya peş peşe yatırımlar yapılarak içeriği daha da zenginleştirildi, 81 şehirde akıllı tahtalar dağıtıldı.

YARIM MİLYON TAHTA DAĞITILDI

“FATİH Projesi dâhilinde akıllı tahta konusunda şu ana kadar neler yapıldı ve hedeflerin çok mu uzağındayız?” sorusuna cevap aradık. Edindiğimiz bilgilere göre yapılanlar şöyle: Öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi için bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahta okullarda kuruldu. 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1.350 okul için 26.000 adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacak.

HEDEF: 3 BİN 500 OKUL DAHA

15 binden fazla okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilerek bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldı. Bu çerçevede 13 bin 800 okula VPN hizmeti sağlandı. Bu hizmet 13 bin 229 okulda aktif olarak kullanılmakta. 2021 yılı içerisinde 3 bin 500 okula daha ağ altyapısı kurulması hedeflenmekte.

2021'DE İHALEYE ÇIKILACAK

2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta alımı ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar bunların kurulumlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Yine 2012 yılında kurulumu yapılan ve 1. Faz olarak tanımlanan 20 bin etkileşimli tahtanın donanım iyileştirmesi çalışması yapılacaktır.

TAHTALARIN BAKIMINI LİSELİLER YAPACAK

Bakanlık son günlerde akıllı tahtaların kara tahta olmaması için de büyük bir çalışma sürdürüyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun imzaladıkları protokolle FATİH Projesi dâhilinde daha önce alımı yapılıp garanti sürelerini doldurmuş etkileşimli tahtaların arızaları, Destek Noktası olarak hizmet verecek Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından onarılacak. Protokol ile onarım işlerinin yanı sıra öğrencilere Destek Noktalarında işletmede beceri eğitimi ve staj imkânlarının sağlanması, alan öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğu konularda işbaşında hizmet içi eğitimlerin verilmesi, etkileşimli tahtaların periyodik bakımlarının yapılması, Destek Noktalarının atölye ve laboratuvarlarının desteklenmesi sağlanacak. Ayrıca bu protokol ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yönelik farkındalığın artırılması, döner sermaye kapasitesinin geliştirilmesi ve var olan "fabrika okullar" vizyonunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.