Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, odak alanlarının başında “esnaf ve KOBİ’ler ile kadın ve genç girişimcilerin” yer aldığını belirterek reel ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yılın 11 ayında 231 bin esnaf ve sanatkâra 155 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdıklarını ifade eden Arslan, “Esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 34 seviyesindedir. Toplam esnaf kredi bakiyesi ise 302 milyar liradır” dedi.

Öte yandan 2021’den bu yana 263 bin kadın girişimciye 118 milyar lira finansman sağladıklarını dile getiren Arslan, 226 bin girişimciye iş fikrini hayata geçirmesi için 38 milyar lira finansman desteği sağladıklarının altını çizdi. Arslan, Gençİz Kredisi ile gençlere sundukları desteklere bir yenisini daha eklediklerinden bahsederek, 1 milyon lira üst limitli finansmanın Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ve ek teminat talep edilmeksizin kullanılabileceğini, Girişimci Kredilerinin üst limitini de 1,5 milyon liraya yükselttiklerini anlattı.

Arslan, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 öngörülerini de paylaşarak, “Bu dönemde sektörün öncelikli beklentileri, aktif kalitesinin korunması, kredi büyümesinin daha dengeli ve seçici bir yapıda sürdürülmesi ile bilanço dayanıklılığının güçlendirilmesi yönünde şekillenmektedir. 2026 yılında nakdî ve ticari krediler içerisinde KOBİ’lerin payı artmaya devam edecek. Aynı zamanda 2026’yı, bankacılıkta dijital derinleşmenin hız kazanacağı bir yıl olarak değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyonun yalnızca müşteri kanallarında değil, kredi tahsisi ve operasyonel süreçlerin tamamında daha yaygın kullanılması, buna bağlı olarak verimliliğin ve karar alma hızının artması temel unsurlarımız arasında yer almaktadır” diye konuştu.

