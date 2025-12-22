ABB, Gar Metro İstasyonu’nda paniğe yol açan boşaltmanın teknik bir arızadan değil, bir kişinin yangın alarmını bilinçli olarak devreye alması nedeniyle yaşandığını açıkladı. Belediye, olayla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Ankara’daki Gar Metro İstasyonu’nda yaşanan ve seferlerin durdurulmasına yol açan hareketliliğin perde arkası netleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, istasyonda alarm sisteminin devreye girmesi üzerine yapılan incelemelerde, yangın uyarısının teknik bir arızadan değil, bir kişi tarafından kasten aktive edildiğinin belirlendiğini açıkladı. Alarmın çalışmasıyla birlikte otomatik anonsların devreye girdiği, bu nedenle istasyonda kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi.

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Açıklamada, "İncelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

