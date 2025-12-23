Ticaret Bakanlığı, Meksika’da yapılacak 2026 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında, Türk firmalarına, dolandırıcılar tarafından sahte ihale davetleri gönderildiğine dikkat çekerek ihracatçılara önemli uyarılarda bulundu.

Bakanlık, Meksika’da yerleşik danışman, firma ve kişilerin e-Posta ile bazı kamu kuruluşlarının Meksika’da düzenlenecek olan Dünya Kupası kapsamında muhtelif mal alımı ihalesine çıkacaklarını belirterek, bu ihalelere katılmak için Türk firmalarına davet linki gönderdiklerinin tespit edildiğini duyurdu. İ

hracatçıların başvuru yapmasından sonra ise ihalenin Türk firması tarafından kazanıldığına yönelik e-Posta veya mektup gönderildiği, bu meyanda yüksek meblağlarda ürün talep edildiği ortaya çıktı. Türkiye’nin Meksiko Ticaret Müşavirliği’nin yaptığı araştırmalarda bahse konu e-Postaların dolandırıcılık amaçlı olduklarının tespit edildiği, firmaların bu minvalde alınan e-Postalara karşı teyakkuzda olmaları istendi.

