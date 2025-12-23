Bakanlık uyardı! ‘Dünya Kupası’ ile dolandırılmayın
Ticaret Bakanlığı, Meksika’da yapılacak 2026 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında, Türk firmalarına, dolandırıcılar tarafından sahte ihale davetleri gönderildiğine dikkat çekerek ihracatçılara önemli uyarılarda bulundu.
Bakanlık, Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası kapsamında sahte ihale davetiyeleriyle Türk firmalarını hedef alan bir dolandırıcılık tespit edildiğini ve firmaların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.
- Meksika'daki Dünya Kupası ile ilgili sahte ihale davetiyeleriyle Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık tespit edildi.
- Dolandırıcılar, e-posta ile Türk firmalarını ihalelere katılmaya davet ediyor.
- İhaleyi kazandığı bildirilen firmalardan yüksek meblağlarda ürün talep ediliyor.
- Türkiye'nin Meksiko Ticaret Müşavirliği, bu e-postaların dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirledi.
- Firmaların, bu tür e-postalara karşı teyakkuzda olmaları ve dikkatli davranmaları istendi.
Bakanlık, Meksika’da yerleşik danışman, firma ve kişilerin e-Posta ile bazı kamu kuruluşlarının Meksika’da düzenlenecek olan Dünya Kupası kapsamında muhtelif mal alımı ihalesine çıkacaklarını belirterek, bu ihalelere katılmak için Türk firmalarına davet linki gönderdiklerinin tespit edildiğini duyurdu. İ
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor! Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı
hracatçıların başvuru yapmasından sonra ise ihalenin Türk firması tarafından kazanıldığına yönelik e-Posta veya mektup gönderildiği, bu meyanda yüksek meblağlarda ürün talep edildiği ortaya çıktı. Türkiye’nin Meksiko Ticaret Müşavirliği’nin yaptığı araştırmalarda bahse konu e-Postaların dolandırıcılık amaçlı olduklarının tespit edildiği, firmaların bu minvalde alınan e-Postalara karşı teyakkuzda olmaları istendi.