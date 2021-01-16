Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye'de baroya kayıtlı avukat sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. Genç avukatlar için bu pastada pozitif bazı ayrımcılıkların olması gerektiğini ifade eden Avukat Latif Cem Baran, çözüm önerilerini sıraladı. Baran şunları söyledi: 2018’de 116 bin olan avukat sayımız 2019 sonunda 127 bine ulaştı. Şu anda Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı 130 bin üzerinde avukat bulunmaktadır. Her sene genç avukatlarımız baroya kaydolmakta ve bu sayının neredeyse yüzde ellisini oluşturmaktadır. Mevcut durumda avukatlık mesleği için şartların zorlaştığı göz önüne alınarak pozitif ayrımcılığı genç avukatlarımızdan yana kullanmalıyız. Şu anki Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) sisteminde kıdemli meslektaşlarımızla genç meslektaşlarımızın puanı aynı tutuluyor. Bu sebeple görevlendirmeler daha az oluyor. Buradan yola çıkarak kıdemi beş yıldan az olan meslektaşlarımızın puanı düşük tutularak genç meslektaşlarımız için daha çok iş imkânı sağlayabiliriz.

ÜCRET EN AZ 1.000 TL OLMALI

Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 TL olarak belirlenen ücret, en az 1.000 TL olmalıdır. Diğer işler için de bu oranda tashih, Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanmalı, avukatlık asgari ücret tarifesi ile orantılı hâle gelmelidir.