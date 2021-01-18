Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

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