Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne öğrenci alınacak
18.01.2021 - 14:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacağı ilan edildi.
Etiketler : erciyes üniversitesi,
760829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/760829.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER