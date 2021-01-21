Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulu adına bu anlamlı ödülü LOB’IN Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu’nun elinden alan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Şu an çok mutluyum. Bu ödülü, büyük bir özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarım adına alıyorum. Bütün dünyayı etkileyen salgından dolayı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verildi. Ama biz eğitim ve öğretimi hiç aksatmadan yolumuza devam ettik. 'Yayındayız, Yanındayız' sloganıyla uzaktan eğitim verdiğimiz öğrencilerimizle yakından ilgilendik. Bu süreçte hep yanlarında olduk. En kısa sürede öğrencilerimize kavuşmayı umuyoruz” dedi.