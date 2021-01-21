Okulu adına bu anlamlı ödülü LOB’IN Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu’nun elinden alan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Şu an çok mutluyum. Bu ödülü, büyük bir özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarım adına alıyorum. Bütün dünyayı etkileyen salgından dolayı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verildi. Ama biz eğitim ve öğretimi hiç aksatmadan yolumuza devam ettik. 'Yayındayız, Yanındayız' sloganıyla uzaktan eğitim verdiğimiz öğrencilerimizle yakından ilgilendik. Bu süreçte hep yanlarında olduk. En kısa sürede öğrencilerimize kavuşmayı umuyoruz” dedi.
ihlas Koleji'ne Ulusal Eğitim Markası ödülü
21.01.2021 - 03:34 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LOB’IN Turkey tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi, İstanbul Vilayetler Evinde gerçekleşti. Törende İhlas Koleji "Türkiye'nin Ulusal Eğitim Markası Ödülü"ne layık görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : ihlas koleji,
761447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/761447.aspx
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