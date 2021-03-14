Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
İstanbul Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
14.03.2021 - 10:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Medipol Üniversitesi,
774457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/774457.aspx
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