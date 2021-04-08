Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “39 ülkenin katıldığı Uluslararası Arapça Münazaraları’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek kendi kategorisinde 1. olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi takımındaki öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum. Daha nice başarılara...” denildi.