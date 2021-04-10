Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bank of America’nın katkılarıyla gerçekleşen programın açılış lansmanında konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı “Bugün Z kuşağı diye tanımlanan gençler, özgünlüğü, üretkenliği ve cesaretiyle geleceği şekillendirmek için bir hayli istekli” dedi. Tosyalı şunları söyledi: Gençler dünya sorunları hakkında kafa yoruyor, çevresel meselelerle ilgileniyorlar. Şikâyet etmektense çözüme katkıda bulunmayı seçen ve aktif sorumlu yurttaşlık yolunda önemli mesajlar veren gençler, daha iyi bir dünya için hepimizi umutlandırıyor. Bizim gönüllülerimizin de yüzde 70 gibi çok büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Onlarla birlikte olmaktan, kol kola yürümekten ve bu yolculuk sırasında onlardan pek çok şey öğrenmekten heyecan duyuyoruz.