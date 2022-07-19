2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.
Ayrıntılar geliyor...
YKS Türkiye 4.sü İhlas Kolejinden İstanbul Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu, YKS’de Türkiye 4’üncüsü oldu.
2022 YKS tercih robotu ekranı | YÖK Atlas Tercih Motoru | TYT, AYT, YDT Üniversiteler tercih motoru Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Beklenenden erken duyurulan sınav sonuçlarıyla birlikte tercih tarihi de netlik kazandı. Sıralamalarını ve tercih tarihini öğrenen öğrenciler yerleşebileceklerini üniversitelerin listesini yapabilmek adına; "2022 YKS tercih robotu, TYT, AYT, YDT tercih motoru, YÖK Atlas Tercih Motoru Ekranı" üzerinden araştırma yapmaya başladı.
ÖSYM sonuçları açıkladı: YKS birincilerinin illeri belli oldu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğu öğrenildi.