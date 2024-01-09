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    Balıkesir’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Balıkesir yarın okul var mı yok mu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Balıkesir okullar tatil mi? Valilik Açıklaması! Karesi, Altıneylül, Edremit, Bandırma, Gönen, Ayvalık okullar tatil mi? | Balıkesir Valiliği okullar tatil mi açıklaması merak ediliyor. Balıkesir’de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil olacak mı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Balıkesir yarın okullar tatil mi? İşte Balıkesir’de yarın okul var mı yok mu, son açıklamalar…

    Balıkesir’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Balıkesir yarın okul var mı yok mu?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Balıkesir’de okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği okullar tatil mi açıklaması merak ediliyor. Balıkesir’de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil olacak mı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? İşte Balıkesir’de yarın okul var mı yok mu, son açıklamalar haberimizde!

    BALIKESİR’DE OKULLAR TATİL Mİ 10 OCAK?

    Balıkesir’de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili gelişmeler Balıkesir’in Karesi, Altıneylül, Edremit, Bandırma, Gönen, Ayvalık, Burhaniye, Bigadiç ve birçok ilçesindeki öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Balıkesir Valiliği hava durumu ile ilgili vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

    “Meteorolojik Değerlendirme…  ‼️

    Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’nın Yükseklerinde Kar Yağışı Bekleniyor !”

    Balıkesir’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Balıkesir yarın okul var mı yok mu?

    Balıkesir Valiliği tarafından henüz okulların tatil olup olmama durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmaması durumunda yarın Balıkesir’de eğitim ve öğretime devam edilecek. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır. Haberimiz üzerinden Balıkesir’deki tatil haberlerini takip edebilirsiniz.

    BALIKESİR’DE HAVA DURUMU

    Balıkesir’de 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir:

    Balıkesir’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Balıkesir yarın okul var mı yok mu?

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    Haberler > Eğitim > Balıkesir’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Balıkesir yarın okul var mı yok mu?
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