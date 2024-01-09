Çanakkale’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu?

9 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:45

Çanakkale’de okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği okullar tatil mi açıklaması merak ediliyor. Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil olacak mı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? İşte Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu, son açıklamalar haberimizde!

ÇANAKKALE’DE OKULLAR TATİL Mİ 10 OCAK?

Çanakkale’de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili gelişmeler Çanakkale’nin Merkez, Biga, Çan, Gelibolu, Ayvacık, Ezine, Yenice, Lapseki ve birçok ilçesindeki öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Çanakkale Valiliği hava durumu ile ilgili vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

“Çanakkale merkez ve çevresi (Çanakkale Merkez, Gelibolu, Eceabat) ile güney ve doğu ilçelerinde (Yenice, Bayramiç, Lapseki, Ayvacık, Biga, Çan) görülecek yağışların 9 Ocak 2024 Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağısına (5-20 cm) dönüşmesi beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur.”

Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

ÇANAKKALE’DE HAVA DURUMU

Çanakkale’de 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir: