Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Çanakkale’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çanakkale’de okullar tatil mi? Valilik Açıklaması! Biga, Çan, Gelibolu, Ayvacık, Ezine okullar tatil mi? | Çanakkale Valiliği okullar tatil mi açıklaması merak ediliyor. Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil olacak mı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? İşte Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu, son açıklamalar…

    Çanakkale’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çanakkale’de okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği okullar tatil mi açıklaması merak ediliyor. Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil olacak mı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? İşte Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu, son açıklamalar haberimizde!

    ÇANAKKALE’DE OKULLAR TATİL Mİ 10 OCAK?

    Çanakkale’de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili gelişmeler Çanakkale’nin Merkez, Biga, Çan, Gelibolu, Ayvacık, Ezine, Yenice, Lapseki ve birçok ilçesindeki öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Çanakkale Valiliği hava durumu ile ilgili vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

    “Çanakkale merkez ve çevresi (Çanakkale Merkez, Gelibolu, Eceabat) ile güney ve doğu ilçelerinde (Yenice, Bayramiç, Lapseki, Ayvacık, Biga, Çan) görülecek yağışların 9 Ocak 2024 Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağısına (5-20 cm) dönüşmesi beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

    Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur.”

    Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

    ÇANAKKALE’DE HAVA DURUMU

    Çanakkale’de 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir:

    Çanakkale’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu?

    ÇanakkaleOkulTatil
    Haberler > Eğitim > Çanakkale’de okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çanakkale’de yarın okul var mı yok mu?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da okullar tatil mi? İşte tatil olan yerler - EğitimÇorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da okullar tatil mi? İşte tatil olan yerlerBalıkesir’de okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyordu - EğitimBalıkesir’de okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyorduTekirdağ’da bazı ilçelerde okullar tatil edildi! İşte tatil olan ilçeler - EğitimTekirdağ’da bazı ilçelerde okullar tatil edildi! İşte tatil olan ilçelerİsrail-Hizbullah hattı kızışıyor! Karşılıklı misillemeler başladı - Eğitimİsrail-Hizbullah hattı kızışıyor! Karşılıklı misillemeler başladıOkul servisi 1 km ücreti ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar - EğitimOkul servisi 1 km ücreti ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlarİstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili uyarı geldi - Eğitimİstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili uyarı geldiİmam hatip ve ilahiyat yeniden revize edilmeli - Eğitimİmam hatip ve ilahiyat yeniden revize edilmeliEğitimde Hârezmî modeli - EğitimEğitimde Hârezmî modeliİHA teknisyeni ve pilotlar yetişecek - EğitimİHA teknisyeni ve pilotlar yetişecekKüba, İsrail'i Nazilere benzetti - EğitimKüba, İsrail'i Nazilere benzetti
    Sonraki Haber Yükleniyor...