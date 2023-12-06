Diplomalı işsizliğe neşter! Adalet Meslek Yüksekokullarının kapısına kilit

6 Aralık 2023 06:39 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 06:43

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - YÖK geçen sene aldığı kararla Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim ön lisans programlarını kapatmıştı. YÖK şimdi de Adalet Bakanlığının ihtiyaç planlamalarını göz önünde bulundurarak Adalet MYO’ları ile adalet programlarının kapatılmasına karar verdi. 23 Kasım 2023 tarihli toplantıdan şu kararlar çıktı:

> 42 üniversitede bulunan Adalet MYO’lar ve KKTC’deki 6 Adalet programı kapatılacak.

> Devlet ve Vakıf’ta yer alan ‘Adalet’ programı ile ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ programlarındaki öğrencilerin hak ve statüleri korunarak kapanacak.

> Yaşanan kapanmalar sonrası üniversiteler bünyesinde ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’ programı açılabilecek. Bu konudaki değerlendirmeler üniversiteler tarafından yapılabilecek.

> ’Mahkeme Büro Hizmetleri’ programının açılmasının uygun bulunması hâlinde, “Adalet” ve “Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği” programındaki öğretim elemanlarının kadrolarının anılan programa aktarılabilecek.

NEDEN HEPSİ KAPANMADI?

YÖK bünyesinde olanlar kapanabiliyor. İstanbul, Ankara ve Dokuz Eylül Üniversitelerindeki MYO’lar kanunla kurulduğu için yine kanunla kapanması gerekir. Eğitimcilerin beklentisi benzer bir kararın buralar için de alınması. Öte yandan önümüzdeki sene bu üç üniversite de dâhil buralara tek bir öğrenci alınmayacak. Fakültelerin adı kalacak ama kılavuzda olmayacak.