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İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur'dan velilere LGS ve YKS uyarısı: Baskı başarı değil başarısızlık getirir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur&#039;dan velilere LGS ve YKS uyarısı: Baskı başarı değil başarısızlık getirir
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere ve üniversiteye giriş sınavları yaklaştı. İhlas Kolej Genel Müdürü Hakkı Okur velileri uyardı: Çocukların kaygısını artırmayın, onlara güven verin.

EĞİTİM SERVİSİ İSTANBUL -İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava girecek öğrenci ve ailelerine, imtihana sayılı günler kala uyarılarda bulundu:

■ LGS ve YKS gibi merkezî sınavlar, öğrencilerimizin hem akademik hem de psikolojik olarak yoğun bir süreçten geçtiği dönemlerdir. Öğrencilerde kaygı bozuklukları, öz güven problemleri, sosyal izolasyon ve hatta tükenmişlik gibi psikolojik belirtilerin yoğun görülebildiği hassas bir süreçtir. Bu sebeple sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını gözeten ve psikolojik sağlamlığı destekleyen bir hazırlık süreci yürütmek kritik önemdedir.

■ Ebeveynlerin çocuklarını sadece başarıları üzerinden değerlendirmesi, öğrencinin koşullu sevgi algısı geliştirmesine sebep olabilir. Bu da uzun vadede sadece sınav dönemlerinde değil, ileriki yaşamda da yetersizlik, başarısızlık korkusu ve değersizlik hissi gibi duygusal yükler taşımalarına sebep olur.

■ Bu süreçte çocuğun yalnızca akademik performansını değil, çabasını, emeğini ve duygusal deneyimini de görmek ve takdir etmek gerekir. Unutulmamalıdır ki, bir çocuğun “başarılı” olması kadar ruh sağlığını koruyarak bu yolda ilerlemesi de önemlidir.

■ Her bireyin öğrenme hızı, ilgi alanı ve potansiyeli farklıdır. Bir sınav sonucunun, öğrencinin değerini belirlemesine izin vermemek gerekir. Gençlerin, başarısızlık karşısında kendilerini değersiz hissetmemeleri, aksine bu deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görebilmeleri için çevresinden empati, anlayış ve destek görmeleri hayati önem taşır.

■ LGS ve YKS bir sonuç değil, sürecin bir parçasıdır. Bu sürece katkı sunmak da biz eğitimciler için bir sorumluluk ve heyecandır. Ama eğitimciler olarak bizim en büyük amacımız iyi insan yetiştirmektir.

■ Biz İhlas Koleji olarak sadece akademik başarıya değil, öğrencinin psikolojik dayanıklılığına da önem veriyoruz. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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