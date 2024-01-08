İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Salı okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

8 Ocak 2024 21:15 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 21:28

İstanbul’da okullar yarın tatil mi? İstanbul’da bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarında 8-10 derece birden düşüş olacak. Ayrıca kar yağışı beklentisi de var. Peki, İstanbul’da okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte İstanbul’daki son hava durumu ve okullar tatil mi değil mi yanıtı…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşecek. Bu hafta boyunca görülecek sağanak yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması beklenmektedir.

İstanbul Valiliği “Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Okulların durumu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapılmadığı takdirde İstanbul’da yarın eğitim ve öğretime devam edilecek. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. İstanbul’daki okulların tatil olup olmaması ile ilgili son durumları haberimiz üzerinden güncel bilgiler ile takip edebilirsiniz.

İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklama:

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Son hava tahmin raporlarına göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak 2024’e kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği, 16 Ocak’tan itibaren ise sıcaklıkların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

İstanbul’da saatlik hava tahmin raporu şu şekildedir: