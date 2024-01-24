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    Karar Resmi Gazete'de: İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Fırat Üniversitesi'nde iki yeni fakülte kuruldu, bir fakülte kapatıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde de bir yüksekokul kapandı. 

    Karar Resmi Gazete&#039;de: İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Resmi GazeteRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Eğitim > Karar Resmi Gazete'de: İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
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