KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı

1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru yöneltildi. Genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınavda 164 bin 53 görevli yer aldı.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.