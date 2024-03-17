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Haberler > Eğitim > ÖSYM duyurdu! TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ÖSYM duyurdu! TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmesi için gerçekleştirilen 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) soru ve cevaplarına erişim açıldı. 

TIPTA UZMANLIK SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yapılan duyuruda 2024-TUS 1. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişilebileceği belirtildi.

Aynı zamanda 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girenler de temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına da erişebilecek.

SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, kurumun internet sitesinden erişilebilecek.

Adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

10 gün süreyle açık olacak temel soru kitapçıkları 27 Mart saat 23.59'dan sonra erişime kapatılacak.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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