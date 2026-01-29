Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aralık ayında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılındaki veriler baz alınarak yayınladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda 9 üniversitede 50 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü belirtilmişti.

Haber Merkezi / ANKARA - Kayıtlı öğrenci sayısının 5 bin ve altında olan yükseköğretim kurumu sayısının 48 olduğu, bu kurumların 10’unun devlet üniversitesi, 34’ünün vakıf üniversitesi, 4’ünün ise vakıf meslek yüksekokulu olduğu tespit edilmişti.

Öğrenci sayısı 5 binin altında olan devlet üniversitelerine ilişkin veriler Meclis gündemine de geldi. Bu üniversitelerin hangileri olduğuna yönelik milletvekillerinin yazılı soru önergelerine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK aracılığı ile cevap verdi.

YÖK’ten gelen cevapta, güncel sayılar üzerinden yapılan analiz sonucunda 8 devlet üniversitesindeki öğrenci sayısının 5 binin altında olduğu belirtildi.

YÖK’ün verilerine göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) 761, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde 1.217, Galatasaray Üniversitesinde 3.334, Abdullah Gül Üniversitesinde 3.791, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde 4.007, Türk-Alman Üniversitesinde 4.305, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde 4.564, Erzurum Teknik Üniversitesinde ise 4.868 öğrenci bulunuyor.



