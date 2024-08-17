Tabelası indirildi... İTÜ lisesi kapanıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (İTÜ MTAL) kapatılma kararına velilerin tepkisi devam ediyor.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - 2019’da Beşiktaş’ta kurulan İTÜ MTAL’ye, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının başından itibaren kademeli olarak kilit vurulmasına karar verildi.

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Kararın gerekçesi olarak aynı yerleşkede iki okulun bulunması, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi şartların göz önünde tutulduğu kaydedildi. Edindiğimiz bilgilere göre yeni dönemde okulun Etiler’de bir binaya taşınacağı öğrenildi. Yaşanan belirsizlikten dolayı tedirgin olan bazı veliler de çocuğunu başka okula almaya başladı.

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Bu sene ilk mezunlarını veren okulda 73 öğrencinin 43’ü Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki bölümleri kazandı. Okulun Veliler ve Mezunlar Derneği, YKS’deki bu gurur tablosunu hazırladığı pankartla İTÜ MTAL’nin tabelasının yanına asmaya hazırlanırken ilginç bir gelişme yaşandı. Dün apar topar İTÜ MTAL’nin tabelası indirildi. Duruma tepki gösteren veliler çözüm için MEB’in adım atmasını istiyor.