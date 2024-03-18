'0850' kâbusu sürüyor! Şikayetvar'a şikayet yağıyor: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden arıyoruz deyip...

Son zamanlarda, 0850'li numaralar üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları artıyor. Bazı dolandırıcılar, 'Vakıflar Genel Müdürlüğü' gibi kurumların adını kullanarak vatandaşlara ulaşıyor ve 'sosyal yardım başvurusu' gibi bahanelerle kişisel bilgilerini topluyor. Bu dolandırıcılar, mağdurlardan bir miktar para göndermelerini isteyerek bir uygulama üzerinden hesap açmalarını talep ediyor. Konuyla ilgili tüketici çözüm platformu Şikayetvar'a çok sayıda mesaj ulaştı.

0850'li numaralar yıllardır vatandaşların kâbusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar yıllardır, '0850' ile başlayan numaralardan internet servis sağlayıcısı, mobil operatör, TV platformu işletmecileri gibi bahanelerle dolandırılmaya çalışılıyor.

Dolandırıcıların son taktiği ise 'Vakıflar Genel Müdürlüğü' oldu. Tüketici çözüm platformu Şikayetvar'a yapılan şikayetlerin sayısı son birkaç günde bir hayli arttı. Vakıflar Genel Müdürlüğü adı kullanılarak altında yapılan 0850'li aramaların sıklığı ile ilgili şikayetler dikkatlerden kaçmadı.

UYGULAMA ÜZERİNDEN BİRÇOK BİLGİ ONAYLATILIYOR

Dolandırıcıların bir uygulama indirip oradan gerekli kimlik bilgilerinin girişi, yüz taraması ve kimlik kartı taraması sonrası kayıt ettikleri belirlendi. Ardından banka hesaplarının mobil uygulamasından kendilerine 150 TL gönderildiği ve 140 TL'nin geri gönderilip kayıt olunan uygulamanın silinmesi talebinde bulunulduğu bildirildi.

ALTI AYLIK HER AY 2 BİN LİRA

Vatandaşlara bu şikâyetin benzeri olarak nakit yardımı kazandıkları ve her ay 2-3 bin lira arası değişen ödeme yapılacağını belirtip telefonlarda bulunan NFC uygulamasının aktif edilmesini istedikleri de öğrenildi. Bunun 'nakit yardımı' için bankacılıkta ihtiyaç olduğunu ve gerekli olduğunu telefonda beyan edildiği belirlendi.

BİLGİNİZ DIŞINDA YAPILAN İŞLEMLERİ KABUL ETMEYİN

Vatandaşların bilgileri dışında yapılacak tüm işlemleri kabul etmediği ve sorumluluğun ilgili şirkete ait olacağını belirten beyanlarda bulunduğu görüldü.