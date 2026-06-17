Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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