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1 tonluk "Kral" ve "Paşa" alıcısını bekliyor! İşte istenen ücret

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt kurban pazarının en büyük kurbanlıkları "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor. 1 ton ve 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlıklar için 270-280 bin TL isteniyor..

Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarına kurulan kurbanlık hayvan satış alanına getirilen hayvanlar bayrama 11 gün kala alıcısını bekliyor. Ağırlıklı olarak doğu bölgelerinden gelen hayvanların ortalama kilogram satış fiyatlarının 250 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi. 2 binden fazla hayvanın alıcısını beklediği alanda sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluştururken, en dikkat çeken hayvanlar ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa ve Kral' isimli iki simental sığırı oldu.

1 tonluk "Kral" ve "Paşa" alıcısını bekliyor! İşte istenen ücret - 1. Resim

"280 BİN LİRA İSTİYORUM" 

1 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık danaya özenle baktıklarını söyleyen satıcı, “Bu dana bende 2 buçuk yıldır var. Bu danayı Sakarya'dan getirdim ama Ağrı'dan almıştım ben de. Her sene buraya geliyorum. 9-10 yıldır buralardayım. Bu danaya 280 bin lira istiyorum alıcısını bekliyoruz. Simantel cinsi bu hayvanın” dedi.

1 tonluk "Kral" ve "Paşa" alıcısını bekliyor! İşte istenen ücret - 2. Resim

"PAZARIN EN BÜYÜK DANASI BURADA"

Şerafettin Demir isimli bir başka kurbanlık hayvan satıcısı ise, ismini ‘Paşa' koyduğu 1 tonluk hayvanı için pazarda beklediğini ifade ederek, “İsmini Paşa koyduk. Pazarın en büyük danası burada. Ağrı'dan geldi. Ağrı bölgesinde oluyor güzel hayvanlar. Kendi besimiz, kendi danamız. Yaklaşık 6-7 ay besledik buraya getirdik. 270 bin lira istiyoruz alıcısını bekliyor” diye konuştu.

1 tonluk "Kral" ve "Paşa" alıcısını bekliyor! İşte istenen ücret - 3. Resim

"FİYATLAR İYİ"

Pazara getirdiği 71 hayvanın 16 tanesini ilk 2 günde sattığını ifade eden Bülent Ekmekçi, “Fiyatlar iyi. Ortalama 110 ile 240 lira arası kilo fiyatları. 8-10 senedir herkesten önce geliyorum. 1 hafta önce malımı bitiriyorum. Sürekli müşterilerim var” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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