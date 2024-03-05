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1 yılda yüzde 81 artış: İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretten 38 bin lira fazla

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 yılda yüzde 81 artış: İstanbul&#039;da yaşamanın maliyeti asgari ücretten 38 bin lira fazla

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti geçen yıla göre yüzde 81 artarak 55 bin 321 lira oldu.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) "İstanbul'da Yaşam Maliyeti - Şubat 2024" araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 2 bin 263 lira artarak 55 bin 321 lira olarak hesaplandı.

Böylelikle İstanbul'da yaşamanın maliyeti 17 bin 2 lira olan asgari ücretten 38 bin 319 lira fazla olarak kayıtlara geçti.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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