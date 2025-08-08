127 ‘yeni nesil’ millî yük vagonu raylarda! Uluslararası taşımacılıkta da kullanılıyor

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ’nin (TÜRASAŞ) yerli ve millî yük vagonu üretimini değerlendiren Uraloğlu, “Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI) Sertifikası”na sahip yeni nesil millî yük vagonları Sggmrs ve Sggrs’nin yurt içinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığına işaret etti.

Yerli ve millî üretim kapasitesinin güçlenmesiyle Türkiye’nin lojistik kabiliyetinin daha da artacağını vurgulayan Uraloğlu “TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bu yıl yaklaşık 1,85 milyon ton uluslararası yük taşındı. Bu taşımaların 1,35 milyon tonu Avrupa yönüne gerçekleşti” dedi.

BOĞAZLARDAN 6 AYDA 41 BİN GEMİ GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türk boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 988 gemi geçti. Yılın ilk yarısında limanlara uğrayan gemi sayısı 29 bin 444 olarak açıklandı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin limanlarımıza en fazla uğradığı ay ise haziran oldu. Bakan Uraloğlu “Ocak-haziran döneminde İstanbul Boğazı’ndan 19 bin 381, Çanakkale Boğazı’ndan 21 bin 607 gemi geçiş yaptı” ifadesini kullandı.

HAVALİMANLARI HER AY 19 MİLYON KİŞİ AĞIRLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarından yılın ilk yedi ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti. Türkiye geneli havalimanlarının her ay ortalama 19,2 milyon yolcuyu ağırladığına dikkati çeken Uraloğlu, hava yolu ile seyahat eden aylık ortalama yolcu sayısının İstanbul’un nüfusunu geride bıraktığını bildirdi. İniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 1 milyon 387 bin 280 rakamına ulaştı.