TÜRKSAT ile Vodafone, Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini yaygınlaştırmak maksadıyla stratejik iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Vodafone, TÜRKSAT’ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti ulaştırmaya başlayacak.

Bu stratejik adımla Vodafone’un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona yükselecek. Anlaşmaya Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacakları belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Fiber internet erişim ağımızı artırarak daha fazla ev ve iş yerine kesintisiz, yüksek hızlı internet sunacağız” dedi. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise “Bu iş birliği, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye’nin en büyük iletişim ve teknoloji firmaları arasındaki ortaklığın en güçlü örneklerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

