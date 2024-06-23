17 günlük yoğun diplomasi! Erdoğan’ın ilk durağı Kazakistan’da Şiö zirvesi

Temmuz ayında Şangay İş Birliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı ve NATO Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan, liderlerle ikili görüşme gerçekleştirecek. Masada önemli konular var.

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik görüşmeleri, temmuz ayında da hız kesmeden devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayındaki ilk durağı, 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek olan ve Türkiye’nin ‘diyalog ortağı’ olarak temsil edildiği Şangay İş Birliği Örgütünün (ŞİÖ) Zirvesi olacak.

Erdoğan’ın ŞİÖ Zirvesi’nde, üye ülkelerle yapacağı istişarelerin yanı sıra en kritik görüşmelerden birisini de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapması bekleniyor. Erdoğan-Putin zirvesinde ikili ve bölgesel konuların ele alınması beklenirken, iki liderin gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Ukrayna’yla devam eden savaş en önemli gündem maddeleri olacak.

AZERBAYCAN’DA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ikinci durağı ise Şuşa olacak. Erdoğan, Ermenistan’ın işgalden kurtarılan Karabağ’ın Şuşa şehrinde 5-6 Temmuz’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak. Bu zirvede Türk dünyasıyla ilgili stratejik konular masaya yatırılacak. Ziyarette ev sahibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, zirveye katılan diğer liderlerle de görüşecek. 2022’de Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen 9’uncu TDT zirvesinde teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, Şuşa’daki zirveye çağrıldı. Zirvede KKTC’yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temsil edecek. KKTC’nin TDT’nın zirvesine davet edilmesinin Kıbrıs davasına güç katacağına dikkati çeken diplomatik kaynaklar, Azerbaycan Millî Meclisinde KKTC ile Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulması kararını da memnuniyet verici olarak değerlendiriyor.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan’ın temmuz ayı içindeki üçüncü durağı ABD’nin başkenti Washington olacak. 9-11 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi Washington’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı, birincil gündem başlıkları olarak öne çıkacak.

KKTC’YE ÖNEMLİ ZİYARET

Erdoğan, ABD’den dönüşünün ardından, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü sebebiyle 20 Temmuz’da KKTC’ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerî geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de davet eden Erdoğan, bu ziyaretinde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri de değerlendirecek.