2 gıda firması Rekabet Kurulu'nun radarında: 178 milyon TL'Lik ceza kesildi
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
İçim Süt markasıyla bilinen Seher Gıda ve Meysu Gıda'ya yönelik soruşturmalar, Rekabet Kurulu tarafından taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı. Kurul, her iki firmaya da toplamda 178 milyon TL'lik idari para cezası verdi.
Gıda firmalarında, fiyat ve satış yöntemlerinde usülsüzlük tespit eden Rekabet Kurumu sopruşturmalarını sürdürürken 2 firma hakkında karar netleşti. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, 2 şirket hakkında piyasadaki uygulamalarıyla "alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.
Taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla soruşturmaların sonlandırılmasına karar verildi. Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucunda 173 milyon 784 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 5 milyon 682 bin 68 lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.